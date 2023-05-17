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Новосибирск
Профиль пользователя Petr177

фото пользователя Petr177

О себе

Сижу дома, иногда гуляю, очень замечательно получается всё

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить
Прогуляться, поиграть в настольные игры!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Barbosy
Новосибирск → Другое
Выпить в каком нибудь баре
маленькое фото пользователя natasha2002
Новосибирск → Другое
Выпить развлечься 🍷💃
маленькое фото пользователя Alina16.02
Новосибирск → Другое
Выпить в тепле 😅💃🍺
маленькое фото пользователя Svetlana77
Новосибирск → Другое
Прогулки по городу, пофоткатся, пообщаться
маленькое фото пользователя Natalia_27
Новосибирск → Другое
Сходить в кино или в бар
маленькое фото пользователя Lynnait
Новосибирск → Другое
Погулять по вечернему городу, пообщаться, завести новых друзей
маленькое фото пользователя Myay
Новосибирск → Другое
Ищу людей, для игр в настолки
маленькое фото пользователя Andr909
Новосибирск → Другое
Выпить. Сссссс
маленькое фото пользователя Maksoni
Новосибирск → Другое
Сгонять в клуб, познакомиться и как следует повеселиться)
маленькое фото пользователя Ilya2312
Новосибирск → Другое
Сходить в аквапарк
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