Новосибирск
Профиль пользователя Pavel_Che
О себе
Велосипед, прогулки, дайвинг.
Фантастика, драма, классика.
Linkin Park,
Paper Aeroplanes,
Francis Sinatra.
5 сантиметров в секунду,
Цельнометаллический алхимик,
Волчица и специи.
Life is strange,
The long dark,
Skyrim,
Red dead redemption 2.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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