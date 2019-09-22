Новосибирск
Профиль пользователя Pavel_Che

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О себе

Велосипед, прогулки, дайвинг.

Фантастика, драма, классика.

Linkin Park,
Paper Aeroplanes,
Francis Sinatra.

5 сантиметров в секунду,
Цельнометаллический алхимик,
Волчица и специи.

Life is strange,
The long dark,
Skyrim,
Red dead redemption 2.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика 🍷 Алкоголь 💨 Кальян
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