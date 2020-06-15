Новосибирск

Профиль пользователя Ophelia

О себе Люблю гулять, обсуждать парней, из музыки предпочитают рок либо классику. Могу сходить на концерт классической музыки, на балет или в музкомедию. Люблю обсуждать книги и фильмы.

Была в сети на прошлой неделе

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