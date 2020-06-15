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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Ophelia
О себе
Люблю гулять, обсуждать парней, из музыки предпочитают рок либо классику. Могу сходить на концерт классической музыки, на балет или в музкомедию. Люблю обсуждать книги и фильмы.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
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