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Новосибирск
Профиль пользователя Ophelia

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О себе

Люблю гулять, обсуждать парней, из музыки предпочитают рок либо классику. Могу сходить на концерт классической музыки, на балет или в музкомедию. Люблю обсуждать книги и фильмы.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу или в парке.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Arisha_3105

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Я хочу найти друзей, с которыми можно будет пообщаться

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Ivanova

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Выпить кофе или прогуляться по городу

Откликнулось 8 участников

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