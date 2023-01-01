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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Olka6259
О себе
Хочу пообщаться,подружиться ☺️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Участие в других событиях
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