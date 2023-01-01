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Новосибирск
Профиль пользователя Olka6259

фото пользователя Olka6259

О себе

Хочу пообщаться,подружиться ☺️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Maryidontknow

Саратов → пообщаться

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Откликнулось 6 участников

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