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Новосибирск
Профиль пользователя Olgareyder

фото пользователя Olgareyder

О себе

Люблю пить вкусный кофе и разбирать его грани вкуса на составляющие.
Дрессирую двух своих овчарок.
Люблю уютить квартиру.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя zlatks

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Yonna

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Выпить кофе в парке

Откликнулось 6 участников

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