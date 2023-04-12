Новосибирск

Профиль пользователя Olgareyder

О себе Люблю пить вкусный кофе и разбирать его грани вкуса на составляющие.

Дрессирую двух своих овчарок.

Люблю уютить квартиру.

Была в сети на прошлой неделе

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