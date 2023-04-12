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Новосибирск
Люблю пить вкусный кофе и разбирать его грани вкуса на составляющие.
Новосибирск
Профиль пользователя Olgareyder
О себе
Люблю пить вкусный кофе и разбирать его грани вкуса на составляющие.
Дрессирую двух своих овчарок.
Люблю уютить квартиру.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян💃 Потанцевать
Не нравится:
Участие в других событиях
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