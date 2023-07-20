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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя OlgaKolsky
О себе
Люблю заниматься саморазвитием, спортом, обожаю гулять, выезжать куда то. Люблю творчество во всех его проявлениях. Люблю общение и времяпровождение с интересными, близкими по духу людьми)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
События пользователя
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