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Новосибирск
Профиль пользователя OlgaKolsky

фото пользователя OlgaKolsky

О себе

Люблю заниматься саморазвитием, спортом, обожаю гулять, выезжать куда то. Люблю творчество во всех его проявлениях. Люблю общение и времяпровождение с интересными, близкими по духу людьми)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Кто хочет прогуляться и пообщаться где нибудь в центре или на набережной?

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Откликнулись 2 участника
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