Новосибирск
Профиль пользователя Olga_iz_Nsk_88

фото пользователя Olga_iz_Nsk_88

О себе

Играю в Xbox, смотрю сериалы от Netflix, apple tv, hbo, хожу в кино

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Компанию для прогулки по достопримечательностям Сочи

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dimka_1991
Сочи → Другое

Не умирать со скуки)

маленькое фото пользователя Ed12
Астрахань → Другое

Поиграть в Xbox или кроссплатформу. Любые игры по gamepass

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