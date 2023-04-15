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Новосибирск
Профиль пользователя oksss

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О себе

ищу друзей🤧🤧

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Хочу найти ту самую подругу🤙🏻

Откликнулось 16 участников

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