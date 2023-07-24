Новосибирск

Профиль пользователя oks16pm

О себе 🌸Фотографирую. Нравится фотографировать, снимать видео

🌸люблю гулять, интересно посещать новые места

🌸нравится обсуждать интересные темы, разговариваю практически обо всем

🌸за движение и развитие

Ищу друзей и подруг.

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