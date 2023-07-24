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Новосибирск
Профиль пользователя oks16pm

фото пользователя oks16pm

О себе

🌸Фотографирую. Нравится фотографировать, снимать видео
🌸люблю гулять, интересно посещать новые места
🌸нравится обсуждать интересные темы, разговариваю практически обо всем
🌸за движение и развитие
Ищу друзей и подруг.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Поделись своим ярким впечатлением)

маленькое фото пользователя KatyaBel
маленькое фото пользователя KalinaY
маленькое фото пользователя Rommedahl
маленькое фото пользователя Ya_lyubov
маленькое фото пользователя Cookie.msk
маленькое фото пользователя Olga00
Откликнулось 6 участников

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг) сейчас хорошая погода, самое время погулять.

маленькое фото пользователя anastasi_aa
маленькое фото пользователя Darka
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ksyuyha

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ;)

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя zlatks

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Love_TLI

Красноярск → пообщаться

Друзья, давайте найдем уже друг друга

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Yanohka

Москва → пообщаться

Поболтать по душам о том о сем 😅🙂

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Enerdgi

Санкт-Петербург → пообщаться

Давай общаться искренне _без масок;)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Viks17

Челябинск → пообщаться

Хочу найти подругу

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Alexandra00

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хочу погулять, сейчас как раз появится красивая осенняя листва)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Nelly31

Москва → пообщаться

Всем хай! Хочу найти друзей по душе 😊пол не важен ))важна открытость .

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя SvetlanaG

Москва → пообщаться

Для меня слово "друг" не просто звук. Хочу найти подругу

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Anastasia_Berr

Москва → пообщаться

Ищу подружек для общения 🩵

Откликнулись 3 участника

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