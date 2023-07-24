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Новосибирск
🌸Фотографирую. Нравится фотографировать, снимать видео
Новосибирск
Профиль пользователя oks16pm
О себе
🌸Фотографирую. Нравится фотографировать, снимать видео
🌸люблю гулять, интересно посещать новые места
🌸нравится обсуждать интересные темы, разговариваю практически обо всем
🌸за движение и развитие
Ищу друзей и подруг.
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
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