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Новосибирск
Профиль пользователя O_Lesya

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О себе

Расширяю круг друзей, ищу единомышленников, компаньонов для досуга.
Немного фактов обо мне: профессия в сфере финансов, бывалый предприниматель, отчасти психотерапевт, отчасти художник-живописец. Есть сынок, 4 года.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность
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