Новосибирск

Профиль пользователя O_Lesya

О себе Расширяю круг друзей, ищу единомышленников, компаньонов для досуга.

Немного фактов обо мне: профессия в сфере финансов, бывалый предприниматель, отчасти психотерапевт, отчасти художник-живописец. Есть сынок, 4 года.

Была в сети пару дней назад

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