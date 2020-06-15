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Новосибирск
Расширяю круг друзей, ищу единомышленников, компаньонов для досуга.
Новосибирск
Профиль пользователя O_Lesya
О себе
Расширяю круг друзей, ищу единомышленников, компаньонов для досуга.
Немного фактов обо мне: профессия в сфере финансов, бывалый предприниматель, отчасти психотерапевт, отчасти художник-живописец. Есть сынок, 4 года.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать
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