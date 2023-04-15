Ощущаю недостаток общения. На данный момент проживаю в деревне, а в Новосибирск лишь иногда выбираюсь. Устала от учебы и всего что происходит вокруг. Хочется пообщаться с людьми. Люблю настольнове игры (карточные, манчкин (хотя еще не разобралась в нем😅), страдающее средневековье). Нравятся концерты, но была всего на одном))) прогулки по интересным местам, например, набережная, музеи, гаражка и тц..

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

✝️ Религия ☣️ Токсичность 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.