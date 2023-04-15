Новосибирск
Профиль пользователя Nina2002
О себе
Ощущаю недостаток общения. На данный момент проживаю в деревне, а в Новосибирск лишь иногда выбираюсь.
Устала от учебы и всего что происходит вокруг. Хочется пообщаться с людьми.
Люблю настольнове игры (карточные, манчкин (хотя еще не разобралась в нем😅), страдающее средневековье).
Нравятся концерты, но была всего на одном))) прогулки по интересным местам, например, набережная, музеи, гаражка и тц..
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Новосибирск
Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.