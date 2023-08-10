Новосибирск
Профиль пользователя Nikita.Skrynnik
О себе
Ищу новых знакомых, с которыми можно общаться и ходить по разным местам)
Увлекаюсь программированием, йогой, иногда хожу в тренажёрный зал. Мой любимый вид отдыха - сидеть в каком-нибудь кафе и общаться на различные темы в небольшой компании
Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Новосибирск
Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.