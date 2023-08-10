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Новосибирск
Профиль пользователя Nikita.Skrynnik

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О себе

Ищу новых знакомых, с которыми можно общаться и ходить по разным местам)

Увлекаюсь программированием, йогой, иногда хожу в тренажёрный зал. Мой любимый вид отдыха - сидеть в каком-нибудь кафе и общаться на различные темы в небольшой компании

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 💨 Кальян 💩 Шутки про говно 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро 🎲 Настольные игры

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить
Посидеть и поговорить о чем-нибудь в кафе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lynnait
Новосибирск → Другое
Погулять по вечернему городу, пообщаться, завести новых друзей
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