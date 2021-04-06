Люблю читать и перечитывать ))) в основном, детективы, иногда романы ))) иногда исторические романы )))) есть некоторые любимые книги, которые перечитывала много раз.... Люблю кино.....абсолютно разные жанры по настроению ))) Люблю гулять....много, долго ))) обожаю выезжать на природу, но терпеть не могу насекомых ))

Профиль обновлён 21 июня 2023 г.

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