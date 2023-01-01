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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Nastya.sh
О себе
Люблю смотреть фильмы, особенно триллеры, фантастику, дома и в кинотеатре, люблю практиковать свой английский (уровень не высокий), гулять и посещать что-нибудь интересное
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
Не нравится:
Участие в других событиях
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