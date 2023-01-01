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Новосибирск
Профиль пользователя Nastya.sh

фото пользователя Nastya.sh

О себе

Люблю смотреть фильмы, особенно триллеры, фантастику, дома и в кинотеатре, люблю практиковать свой английский (уровень не высокий), гулять и посещать что-нибудь интересное

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🍷 Алкоголь💨 Кальян

Участие в других событиях

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Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хочу разнообразить свою жизнь

Откликнулось 15 участников

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