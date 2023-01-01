Новосибирск

Профиль пользователя Nastya.sh

О себе Люблю смотреть фильмы, особенно триллеры, фантастику, дома и в кинотеатре, люблю практиковать свой английский (уровень не высокий), гулять и посещать что-нибудь интересное

Была в сети на прошлой неделе

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