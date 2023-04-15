Новосибирск
Профиль пользователя Nastaj
О себе
Я хочу найти друзей с которыми могу пообщаться
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового
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