Новосибирск

Профиль пользователя Namer

О себе Слушаю практически любому музыкальное творение, особые предпочтения периодически варьируются. Полу регулярные занятия в зале, дабы сокрушать свое бреное тело в силовых конвульсиях.

Держу экзоживность покрываясь шурстью и чешуей этих прекрасных созданий.

Был в сети на этой неделе

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