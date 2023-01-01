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Новосибирск
Слушаю практически любому музыкальное творение, особые предпочтения периодически варьируются. Полу регулярные занятия в зале, дабы сокрушать свое бреное тело в силовых конвульсиях.
Новосибирск
Профиль пользователя Namer
О себе
Слушаю практически любому музыкальное творение, особые предпочтения периодически варьируются. Полу регулярные занятия в зале, дабы сокрушать свое бреное тело в силовых конвульсиях.
Держу экзоживность покрываясь шурстью и чешуей этих прекрасных созданий.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян
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