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Новосибирск
Профиль пользователя Naina

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О себе

Слушаю все подряд

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя tsur_kate

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу/подруг, с кем можно пообщаться обо всем ☺️

Откликнулись 3 участника

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Новосибирск → активный отдых

Встречаться гулять общаться

Откликнулся 1 участник

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