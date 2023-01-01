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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Naina
О себе
Слушаю все подряд
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
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