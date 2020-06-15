Новосибирск
Профиль пользователя Nadiaaa

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О себе

Занимаюсь волейболом люблю слушать разную музыку

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать
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