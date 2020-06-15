Новосибирск
Профиль пользователя Myay
О себе
Любую тему поддержу. Обожаю дискуссировать на разные темы будь то политика или философия. Занимаюсь спортом, так что можно и в качалку вместе сходить. Еще я несколько лет занимаюсь йогой и духовностью всякой, было бы интересно найти сторонников этих занятий и поболтать. Обожаю людей , вы все очень необычные не похожие друг на друга , со своей историей !!!
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Девочки, пишите))
В чем смысл жизни?
Обсудим работу, обучение, новые хобби и цели..?) Ну и всякое интересно
Какая твоя любимая книга?)
Что для вас значит быть Другом?
Хочу разнообразить свою жизнь
Какие твои любимые сериалы/книги/фильмы/музыка?
Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).
Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!
Прогуляться , перекусить , поболтать
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