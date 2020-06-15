Любую тему поддержу. Обожаю дискуссировать на разные темы будь то политика или философия. Занимаюсь спортом, так что можно и в качалку вместе сходить. Еще я несколько лет занимаюсь йогой и духовностью всякой, было бы интересно найти сторонников этих занятий и поболтать. Обожаю людей , вы все очень необычные не похожие друг на друга , со своей историей !!!

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🎭 Театр

💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 💨 Кальян

Новосибирск → пообщаться Что для тебя красота?

Новосибирск → Другое Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!

Челябинск → Другое Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).

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Новосибирск → Другое Обсудим работу, обучение, новые хобби и цели..?) Ну и всякое интересно

Владивосток → Другое В чем смысл жизни?

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