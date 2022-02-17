Новосибирск
Профиль пользователя Musena
О себе
Ищу круг общения. Люблю людей с чувством юмора. Люблю танцы, театр, природу, разговоры по душам, интересно проводить время.
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес
События пользователя
Участие в других событиях
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