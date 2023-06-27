Новосибирск
Профиль пользователя Milena2020
О себе
Приветик)
Ищу друзей для игр в настолки, посещения выставок и интересных мест. Можно погулять по городу с кофе, сходить в бар или посидеть дома за просмотром фильма с домашней пиццей)
Занимаюсь танцами, хожу в зал. В последнее время нравится активный отдых)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
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