Приветик) Ищу друзей для игр в настолки, посещения выставок и интересных мест. Можно погулять по городу с кофе, сходить в бар или посидеть дома за просмотром фильма с домашней пиццей) Занимаюсь танцами, хожу в зал. В последнее время нравится активный отдых)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.