Новосибирск
Профиль пользователя Mihhaell

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О себе

Если отдых, то активный, если праздник, то спортивный 😉

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор
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