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Новосибирск
Ну что писать Мне 21, студент меда. Мне нравится сидеть дома по большей части, вот решил как раз познакомиться с кем-либо, пообщаться на любые темы.
Новосибирск
Профиль пользователя Me4nikov62
О себе
Ну что писать Мне 21, студент меда. Мне нравится сидеть дома по большей части, вот решил как раз познакомиться с кем-либо, пообщаться на любые темы.
Из увлечений люблю слушать музыку - пока застопорился здесь, в основном слушаю одно и то же - пост рок какой-нибудь, рэп, симфонический грайм или какую-нибудь рандомную песню.
Также являюсь видеоблоггером, веду канал на ютуб
Увлекаюсь психологией, философией, психиатрией, медициной
Смотрел пару фильмов и аниме конечно же куда же без него
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей
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