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Новосибирск
Профиль пользователя Me4nikov62

фото пользователя Me4nikov62

О себе

Ну что писать Мне 21, студент меда. Мне нравится сидеть дома по большей части, вот решил как раз познакомиться с кем-либо, пообщаться на любые темы.
Из увлечений люблю слушать музыку - пока застопорился здесь, в основном слушаю одно и то же - пост рок какой-нибудь, рэп, симфонический грайм или какую-нибудь рандомную песню.
Также являюсь видеоблоггером, веду канал на ютуб
Увлекаюсь психологией, философией, психиатрией, медициной
Смотрел пару фильмов и аниме конечно же куда же без него

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу людей для совмнтного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Nina2002
маленькое фото пользователя Ula18
Откликнулись 2 участника

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Погулять в заельцовском парке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tovarishsveta

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хочу разнообразить свою жизнь

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Myay

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу людей, для игр в настолки

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Lika09

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в какое-нибудь интересное место 😁

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя oks16pm

Новосибирск → пообщаться

Поделись своим ярким впечатлением)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Goodman

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хотелось бы подружиться с кем-то похожим на себя

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя steptotrapp

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хотелось бы найти людей,которые увлекаются психологией и саморазвитием

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Cather1nebo

Волгоград → пообщаться

Пообщаться онлайн💕 найти собеседника, открыта ко всем темам

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Natalia_27

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Как насчёт прогулки по набережной)?

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Alinaartisan

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собрать компанию молодых людей для совместных посиделок и интересного общения

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Pbatman

Москва → пообщаться

Поиграть в пк иигры и так поболтать)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя ViktorNePobedit

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки, пообщаться, найти новые знакомства

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Vika_16

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться по городу

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Igor_23

Новосибирск → собрать компанию

Гулять по городу

Откликнулся 1 участник

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