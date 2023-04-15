Семья: на данный момент в декрете, ребёнку меньше года, для меня сейчас задача номер один вырастить здорового и адекватного человека. Музыка: Люблю рок, фолк, металл Спорт: в основном зал, велосипед, бассейн. НЕ ЛЮБЛЮ: обсуждать политику

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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📺 Политика

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