Новосибирск
Профиль пользователя Marya_K
О себе
Семья: на данный момент в декрете, ребёнку меньше года, для меня сейчас задача номер один вырастить здорового и адекватного человека.
Музыка: Люблю рок, фолк, металл
Спорт: в основном зал, велосипед, бассейн.
НЕ ЛЮБЛЮ: обсуждать политику
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
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