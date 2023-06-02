Новосибирск
Профиль пользователя Mary_di
О себе
Всем привет 👋🏼
Ищу подругу в сером и пыльном городе «Новосибирск»🤪
Супер душевных,открытый человек, готова и люблю любые активности
Мечтаю о сотоварище в таких авантюрах как:
-Встать на борд
-Поехать в Геш
-Залетать в планетарии
-Ходить на различные мастер-классы
И ещё много всего :)
Профиль обновлён 1 ноября 2022 г.
События пользователя
Участие в других событиях
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