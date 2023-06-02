Новосибирск
Профиль пользователя Mary_di

фото пользователя Mary_di

О себе

Всем привет 👋🏼
Ищу подругу в сером и пыльном городе «Новосибирск»🤪
Супер душевных,открытый человек, готова и люблю любые активности
Мечтаю о сотоварище в таких авантюрах как:
-Встать на борд
-Поехать в Геш
-Залетать в планетарии
-Ходить на различные мастер-классы
И ещё много всего :)

Профиль обновлён 1 ноября 2022 г.

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alicia
Новосибирск → Другое

Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!

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