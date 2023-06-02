Всем привет 👋🏼 Ищу подругу в сером и пыльном городе «Новосибирск»🤪 Супер душевных,открытый человек, готова и люблю любые активности Мечтаю о сотоварище в таких авантюрах как: -Встать на борд -Поехать в Геш -Залетать в планетарии -Ходить на различные мастер-классы И ещё много всего :)

Профиль обновлён 1 ноября 2022 г.

Новосибирск → прогуляться, перекусить Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Новосибирск → Другое Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!

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