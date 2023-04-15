Хожу на мягкий фитнес (растяжки, пилатес и прочее девочковое), но хочется начать ходить в зал. Поэтому ищу подругу для совместных занятий спортом, мотиваций в ЗОЖ. Помимо этого хочу найти новых друзей, чтобы проводить с ними время: ходить в Кино, музеи, гулять, где-нибудь вкусно кушать, пить кофе, возможно зимние виды спорта (коньки, сноуборд). И да, хочется увидеть в человеке взаимную мотивацию и поддержку. Могу просто вас выслушать, если попросите, то дам совет 🙌🏻

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.