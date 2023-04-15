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Новосибирск
Профиль пользователя Marusya_pretty

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О себе

Хожу на мягкий фитнес (растяжки, пилатес и прочее девочковое), но хочется начать ходить в зал. Поэтому ищу подругу для совместных занятий спортом, мотиваций в ЗОЖ.
Помимо этого хочу найти новых друзей, чтобы проводить с ними время: ходить в Кино, музеи, гулять, где-нибудь вкусно кушать, пить кофе, возможно зимние виды спорта (коньки, сноуборд). И да, хочется увидеть в человеке взаимную мотивацию и поддержку. Могу просто вас выслушать, если попросите, то дам совет 🙌🏻

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика 🪩 Ночной клуб

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