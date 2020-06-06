Новосибирск
Профиль пользователя Maria8
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового
Участие в других событиях
Новосибирск → Другое
Выпить в каком нибудь баре
Новосибирск → Другое
Го играть в мафию или в настолки?
Новосибирск → Другое
Выпить развлечься 🍷💃
Новосибирск → Другое
Сходить в кино или в бар
Новосибирск → Другое
Пошли гулять общаться веселиться
Новосибирск → Другое
Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха
Новосибирск → Другое
Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!
Новосибирск → Другое
Выпить кофе в парке
Новосибирск → Другое
погулять, можно поиграть в настолки к анти-кафе или поговорить о жизни
Новосибирск → Другое
Прогуляться , повеселиться, поиграть в настолки
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