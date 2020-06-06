Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

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Новосибирск → Другое погулять, можно поиграть в настолки к анти-кафе или поговорить о жизни

Новосибирск → Другое Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!

Новосибирск → Другое Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Новосибирск → Другое Сходить в кино или в бар

Новосибирск → Другое Го играть в мафию или в настолки?

Новосибирск → Другое Выпить в каком нибудь баре

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