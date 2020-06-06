Новосибирск
Профиль пользователя Maria8

фото пользователя Maria8

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Barbosy
Новосибирск → Другое

Выпить в каком нибудь баре

маленькое фото пользователя tlkosha
Новосибирск → Другое

Го играть в мафию или в настолки?

маленькое фото пользователя natasha2002
Новосибирск → Другое

Выпить развлечься 🍷💃

маленькое фото пользователя Natalia_27
Новосибирск → Другое

Сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Myay
Новосибирск → Другое

Пошли гулять общаться веселиться

маленькое фото пользователя zlatks
Новосибирск → Другое

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

маленькое фото пользователя Alicia
Новосибирск → Другое

Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!

маленькое фото пользователя Yonna
Новосибирск → Другое

Выпить кофе в парке

маленькое фото пользователя Lidi
Новосибирск → Другое

погулять, можно поиграть в настолки к анти-кафе или поговорить о жизни

маленькое фото пользователя Izida1992
Новосибирск → Другое

Прогуляться , повеселиться, поиграть в настолки

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.