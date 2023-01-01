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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Mari8
О себе
Люблю поболтать о чем угодно
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино
События пользователя
Участие в других событиях
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