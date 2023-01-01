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Новосибирск
Профиль пользователя Mari8

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О себе

Люблю поболтать о чем угодно

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу друзей, гулять, веселиться, отдыхать)

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 366 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу девчонок, которые за любой движ!

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Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг👐 я хочу прогуляться, пообщаться)

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