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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя mari13.93
О себе
В поиске человека по душе, нравятся квесты, игры в карты, ну и попробовать что-то новое, хотя бы разок) Отлично, если найду друга для посещения бассейна или других секций
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
Не нравится:
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