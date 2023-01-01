⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новосибирск

Новосибирск
Профиль пользователя mari13.93

фото пользователя mari13.93

О себе

В поиске человека по душе, нравятся квесты, игры в карты, ну и попробовать что-то новое, хотя бы разок) Отлично, если найду друга для посещения бассейна или других секций

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно💨 Кальян📸 Пофоткаться
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

маленькое фото пользователя Milenka
маленькое фото пользователя Svetlana9
маленькое фото пользователя Bobreogen
маленькое фото пользователя Nikita.Skrynnik
маленькое фото пользователя Elizavetaaaaa
маленькое фото пользователя vereshit
маленькое фото пользователя Bogdan718
маленькое фото пользователя Yuriks
маленькое фото пользователя Atarashi
маленькое фото пользователя Kukla0209
маленькое фото пользователя Pohaggg10
маленькое фото пользователя Olga_iz_Nsk_88
маленькое фото пользователя Me4nikov62
маленькое фото пользователя Takagero
маленькое фото пользователя Hotgerl
маленькое фото пользователя Qwee
маленькое фото пользователя gr8ful
маленькое фото пользователя TheEzus
маленькое фото пользователя Klon
маленькое фото пользователя Kristina57
маленькое фото пользователя Svetlana77
маленькое фото пользователя MarkendroiD
маленькое фото пользователя Lera.Lakhman
маленькое фото пользователя Pawl
маленькое фото пользователя Anastasia545
маленькое фото пользователя Umka_lisa
маленькое фото пользователя Kitiana
маленькое фото пользователя Anna004

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам