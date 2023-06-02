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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Marcus94
О себе
Я классный! :)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
События пользователя
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