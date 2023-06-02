⬅️ Посмотреть других пользователей в Новосибирске

Новосибирск
Профиль пользователя Marcus94

фото пользователя Marcus94

О себе

Я классный! :)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогуляться и пообщаться в парке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Stasya1325

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Давай сходим куда-нибудь?

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Natalia_27

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в кино )

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

маленькое фото пользователя Lisa_cherry
маленькое фото пользователя Karishka
маленькое фото пользователя tst_tatyana
маленькое фото пользователя Tanny_Sunny
маленькое фото пользователя Irina_nsk
маленькое фото пользователя Sova15
маленькое фото пользователя Va6_kinolog
маленькое фото пользователя Liza2002
маленькое фото пользователя Rommedahl
маленькое фото пользователя Maria8
маленькое фото пользователя Sonechaaa
маленькое фото пользователя Bobreogen
маленькое фото пользователя Polli
маленькое фото пользователя Tatiana_Lobinia
маленькое фото пользователя Naina
маленькое фото пользователя HaliGali
маленькое фото пользователя DFillin
маленькое фото пользователя Artem228
маленькое фото пользователя Alena2908
маленькое фото пользователя valerika
маленькое фото пользователя Krisa
маленькое фото пользователя Z1_ART
маленькое фото пользователя vesnushka
маленькое фото пользователя Granat
маленькое фото пользователя Aleksa3352
маленькое фото пользователя KSENIA111
маленькое фото пользователя AlexiA13
маленькое фото пользователя DobroeDobro

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам