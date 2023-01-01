О себе

Работаю в IT и люблю об этом поболтать.

Встряла в ипотеку в новостройке, поэтому внимательно слушаю про дизайн и ремонт.

Замужем, без детей.

В общении люблю лёгкость, открытость.

Увлекаюсь спортом (фитнес, бассейн)

Люблю юмор