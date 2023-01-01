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Новосибирск
Работаю в IT и люблю об этом поболтать.
Новосибирск
Профиль пользователя March
О себе
Работаю в IT и люблю об этом поболтать.
Встряла в ипотеку в новостройке, поэтому внимательно слушаю про дизайн и ремонт.
Замужем, без детей.
В общении люблю лёгкость, открытость.
Увлекаюсь спортом (фитнес, бассейн)
Люблю юмор
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино💨 Кальян🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие
Участие в других событиях
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