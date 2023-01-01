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Новосибирск
Профиль пользователя March

фото пользователя March

О себе

Работаю в IT и люблю об этом поболтать.
Встряла в ипотеку в новостройке, поэтому внимательно слушаю про дизайн и ремонт.
Замужем, без детей.
В общении люблю лёгкость, открытость.
Увлекаюсь спортом (фитнес, бассейн)
Люблю юмор

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино💨 Кальян🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Amaverini

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в театр/кино компанией и весело обсудить спектакль в парке.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Goodman

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хотелось бы подружиться с кем-то похожим на себя

Откликнулось 5 участников

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