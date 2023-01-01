⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новосибирск

Новосибирск
Профиль пользователя MajjjoR42

фото пользователя MajjjoR42

О себе

Блогер, йог.
Не просветленный, не грибоед.
Скорее атеист.
Люблю научпоп, Дробышевского, Саватаева, Северинова, Лидина и прочих умных людей.

Сноуборд, лыжи, футбол - помаленьку.
Как-то держал в руках гитару.

Люблю гулять и смотреть фильмы с кем нибудь.
Говорить чуть глубже чем о погоде ☁️🌞

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Бердск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, покушать в вилке-ложке, или по шавухе 🥙

Сочи → прогуляться, перекусить

Самокаты, прогулки в горы, кафе (1-10 дек)

маленькое фото пользователя Yulya8706
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → пообщаться

Обсудить вероятность появления жизни на других планетах

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя V_Valeri

Сочи → прогуляться, перекусить

Провести время с пользой

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Medusa

Сочи → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Dimka_1991

Сочи → прогуляться, перекусить

Не умирать со скуки)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Naya

Сочи → другое

Настольные игры, обмен настолками

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Dilya88

Сочи → прогуляться, перекусить

Хочу сходить в клуб Гавана на Лазаревской

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

маленькое фото пользователя Milenka
маленькое фото пользователя Catherinee
маленькое фото пользователя zlatks
маленькое фото пользователя Kseniya8635784
маленькое фото пользователя Anastasia545
маленькое фото пользователя Sveta555
маленькое фото пользователя Wolf777
маленькое фото пользователя Kukla0209
маленькое фото пользователя Mike_07
маленькое фото пользователя prosperous
маленькое фото пользователя Lisova
маленькое фото пользователя Alicia
маленькое фото пользователя vesnushka
маленькое фото пользователя 6_amanka
маленькое фото пользователя Lidi
маленькое фото пользователя Boss7771
маленькое фото пользователя Lynnait
маленькое фото пользователя LissaMolvit
маленькое фото пользователя Spiegelman
маленькое фото пользователя anastasi_aa
маленькое фото пользователя Milena2020
маленькое фото пользователя Alena2908
маленькое фото пользователя Rusik1998
маленькое фото пользователя Axee
маленькое фото пользователя Zeros
маленькое фото пользователя Tori_k29
маленькое фото пользователя DFillin
маленькое фото пользователя OlgaKolsky

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам