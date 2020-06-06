На самом деле мне сложно рассказывать о себе, но я пожалуй попробую. Люблю разную музыку, но предпочитаю тяжёлую и электронную. Книги читаю редко т.к. проблемы с концентрацией внимания на тексте, но могу послушать как кто-то пересказывает. Кино и сериалы смотрю разные, но больше нравится что-то мистическое, триллеры и детективы.

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

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✝️ Религия 🏢 Работа 💰 Бизнес 💩 Странный юмор

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