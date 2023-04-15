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Новосибирск
✅Обожаю музыку
Новосибирск
Профиль пользователя M_live
О себе
✅Обожаю музыку
✅Безумно люблю песни Макана, Мари Краймбрери, Jakone&AVG
✅Люблю прогулки, природу, свежий воздух
✅В роли хобби компьютерная техника
❌Не нравится спорт
❌Не приемлю обсуждать политику
✅Люблю читать интересные книги
✅Саморазвитие
✅Психология
✅Обсуждение отношений
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры
Не нравится:
💩 Шутки про говно🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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