Новосибирск
Профиль пользователя M_k_n_b

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О себе

Общение по переписке
Прогулки, встречи в разных местах города
Ищу друзей,компанию, кого-нибудь с кем можно на выходных и чем-нибудь заняться
Настолки, днд, театры, кино, просто сходить погулять, поиграть в плойку, можно и выпить/поесть сходить, кароч особо без разницы чем заниматься, дома надоело сидеть)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Хочу создать беседу в тг

маленькое фото пользователя lerich
Новосибирск → Другое

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

маленькое фото пользователя Tonyy
Москва → Другое

Общение по переписке

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