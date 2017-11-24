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Новосибирск
Профиль пользователя Liza2002

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О себе

Привет ! Меня зовут Лиза! Мне 21 год. Я из города Новосибирск. Недавно закончила колледж парикмахерских искусств. Работаю парикмахером. Так же я художник по совместительству и люблю рукодельничать. Нравится отдых дома, прогулки, тусовки. Хочу найти близкую себе по духу подругу и хорошего человека из своего города.

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

События пользователя

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Хочу собрать компанию девушек для создания женского клуба

Участие в других событиях

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Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)
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Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell
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Ищу людей, для игр в настолки
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Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха
маленькое фото пользователя Izida1992
Новосибирск → Другое
Прогуляться , повеселиться, поиграть в настолки
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