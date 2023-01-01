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Новосибирск
Профиль пользователя LissaMolvit

фото пользователя LissaMolvit

О себе

Люблю гулять по ночному городу, кататься на машине и орать песни во все горло😅
смотреть фильмы или сериалы с попкорном в руках😋 играть в настольные игры большой компанией☺️
Посещать различные заведения, пробовать что-то новое☺️
Вообщем весело проводить время😋

Хочу найти людей, с которыми будет интересно и комфортно, друзей и подруг😋

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать

Не нравится:

🏫 Учеба

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Большая компания для веселых вечеров😛

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Участие в других событиях

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пойдемте в рестик, музей, выставку, куда угодно, не могу сидеть дома🫣

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