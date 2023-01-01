Была в сети на прошлой неделе

Сходить в театр/кино компанией и весело обсудить спектакль в парке.

Хочу погулять, сейчас как раз появится красивая осенняя листва)

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