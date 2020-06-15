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Новосибирск
Профиль пользователя Lisa_cherry

фото пользователя Lisa_cherry

О себе

По работе я занимаюсь продюсированием блогеров и экспертов. Люблю путешествия, прогулки (да, я Понасенков), разговоры по душам, книги, фильмы / сериалы / аниме. Буду рада новым друзьям ❤️

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в бар / караоке / настолки / кино 🤔

маленькое фото пользователя Lisali
маленькое фото пользователя Yonna
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя tlkosha

Новосибирск → собрать компанию

Го играть в мафию или в настолки?

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Alena2908

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в небар или куда то ещё провести время

Откликнулось 13 участников

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