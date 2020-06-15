Новосибирск

Профиль пользователя Lisa_cherry

О себе По работе я занимаюсь продюсированием блогеров и экспертов. Люблю путешествия, прогулки (да, я Понасенков), разговоры по душам, книги, фильмы / сериалы / аниме. Буду рада новым друзьям ❤️

Была в сети на этой неделе

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