Новосибирск
Профиль пользователя Lilit1610
О себе
Привет :) Со стороны кажусь очень спокойной, но если познакомиться поближе, то вас ждёт буря эмоций) Люблю прогулки и разговоры по душам, чтение книг (предпочтительно бумажных) , особенно детективов. Слушаю разную музыку, долгое время была фанаткой к-рор и корейских дорам (сейчас из-за отсутствия рядом человека "в теме" стала остывать) В глубине души человек творческий. Недолгое время занималась бачатой, хочу возобновить занятие танцами, но для бодрости духа нужна компания:) Эмпатийный и отзывчивый человек)
Пишите, зовите, пойдёмте гулять и пить кофий или вкусный чай;)
Профиль обновлён 12 февраля 2023 г.
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