Приветик🤍 живу я в Кировском районе, но не против погулять по городу, в интересных местах) хотелось бы найти приятных, общительных людей, настроенных на продолжительное общение:)

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

Новосибирск → прогуляться, перекусить Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

Новосибирск → Другое Выпить кофе или прогуляться по городу

Новосибирск → Другое Го играть в мафию или в настолки?

Новосибирск → Другое Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Новосибирск → Другое Может быть в клуб ? Или погуляем

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.