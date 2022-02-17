Новосибирск
Профиль пользователя lerich

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О себе

Приветик🤍 живу я в Кировском районе, но не против погулять по городу, в интересных местах) хотелось бы найти приятных, общительных людей, настроенных на продолжительное общение:)

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anna478
Новосибирск → Другое

Может быть в клуб ? Или погуляем

маленькое фото пользователя natasha2002
Новосибирск → Другое

Выпить развлечься 🍷💃

маленькое фото пользователя Mary_di
Новосибирск → Другое

Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

маленькое фото пользователя tlkosha
Новосибирск → Другое

Го играть в мафию или в настолки?

маленькое фото пользователя Karina_777
Новосибирск → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Svetlana09
Новосибирск → Другое

Найти подруг, прогуляться

маленькое фото пользователя Rustam506
Новосибирск → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Ivanova
Новосибирск → Другое

Выпить кофе или прогуляться по городу

маленькое фото пользователя Nobody21
Новосибирск → Другое

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