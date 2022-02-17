Новосибирск
Профиль пользователя lerich
О себе
Приветик🤍 живу я в Кировском районе, но не против погулять по городу, в интересных местах) хотелось бы найти приятных, общительных людей, настроенных на продолжительное общение:)
Профиль обновлён 3 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Может быть в клуб ? Или погуляем
Выпить развлечься 🍷💃
Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell
Го играть в мафию или в настолки?
Ищу подруг
Найти подруг, прогуляться
Прогуляться
Выпить кофе или прогуляться по городу
Ваши предложения ✨
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