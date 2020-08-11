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Новосибирск
Профиль пользователя Lera.Lakhman

фото пользователя Lera.Lakhman
фото #2 пользователя Lera.Lakhman

О себе

Музыкант, играю на рояле.
Работаю с детьми.
Люблю природу, ненавязчивый отдых, в меру активный.

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🎭 Театр
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