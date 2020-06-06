Новосибирск
Профиль пользователя Lazy.Panda
О себе
Люблю читать, в основном детективы, романы и фэнтези.
Редко, но с удовольствием хожу в театр и кино. Люблю гулять по городу и посещать новые места со вкусной едой.
В наличие муж и рыжая коржиковая жопка
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
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