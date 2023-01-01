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Новосибирск
Профиль пользователя Kukla0209

фото пользователя Kukla0209

О себе

Ночью душню душевными разговорами с чашечкой чая и никотина в легких.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya5

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Ksyuyha

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ;)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Ivanova

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Выпить кофе или прогуляться по городу

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Tanyaa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Гулять , интересно проводить время

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя anastasi_aa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Поговорить за чашкой кофе

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Izida1992

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогуляться , повеселиться, поиграть в настолки

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Trdes

Новосибирск → другое

Сходить в кальянную

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Nina2002

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходим к кальянную?))

Откликнулись 3 участника

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