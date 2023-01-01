⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Kukla0209
О себе
Ночью душню душевными разговорами с чашечкой чая и никотина в легких.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Новосибирск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам