Занимаюсь фотографией, люблю творчество в любом виде) а вообще за любой кипишь, концерты, клубы, просто погулять, йога, активный отдых - всё что угодно))

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

Новосибирск → Другое Отдохнуть в клубе или баре)

Новосибирск → Другое Сходить в небар или куда то ещё провести время

Новосибирск → Другое Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Новосибирск → Другое Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

Новосибирск → Другое Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.