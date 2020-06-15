Новосибирск
Профиль пользователя Ksyuyha
О себе
Занимаюсь фотографией, люблю творчество в любом виде) а вообще за любой кипишь, концерты, клубы, просто погулять, йога, активный отдых - всё что угодно))
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью
События пользователя
Участие в других событиях
Новосибирск → Другое
Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤
Новосибирск → Другое
Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))
Новосибирск → Другое
Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell
Новосибирск → Другое
Сходить в небар или куда то ещё провести время
Новосибирск → Другое
Гулять , интересно проводить время
Новосибирск → Другое
Отдохнуть в клубе или баре)
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