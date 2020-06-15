Новосибирск
Профиль пользователя Ksyuyha

фото пользователя Ksyuyha
фото #2 пользователя Ksyuyha
фото #3 пользователя Ksyuyha
фото #4 пользователя Ksyuyha
фото #5 пользователя Ksyuyha
фото #6 пользователя Ksyuyha

О себе

Занимаюсь фотографией, люблю творчество в любом виде) а вообще за любой кипишь, концерты, клубы, просто погулять, йога, активный отдых - всё что угодно))

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ;)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lerich
Новосибирск → Другое

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

маленькое фото пользователя Milenka
Новосибирск → Другое

Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

маленькое фото пользователя Mary_di
Новосибирск → Другое

Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

маленькое фото пользователя Alena2908
Новосибирск → Другое

Сходить в небар или куда то ещё провести время

маленькое фото пользователя Tanyaa
Новосибирск → Другое

Гулять , интересно проводить время

маленькое фото пользователя Kristina57
Новосибирск → Другое

Отдохнуть в клубе или баре)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.