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Новосибирск
Профиль пользователя Kseniya8635784

фото пользователя Kseniya8635784

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия📸 Пофоткаться💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя zlatks

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Откликнулись 22 участника

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Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в театр/кино компанией и весело обсудить спектакль в парке.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Elena_84

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе или сходить на мероприятие

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя tst_tatyana

Новосибирск → сходить на мероприятие

Дарю билеты на первый Шоу-нетворкинг в Сибири!

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя womannik

Новосибирск → сходить на мероприятие

сходить на шоу-нетворкинг 150 человек

Откликнулись 2 участника

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