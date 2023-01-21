Была в сети пару дней назад

сходить на шоу-нетворкинг 150 человек

Дарю билеты на первый Шоу-нетворкинг в Сибири!

Посидеть в кафе или сходить на мероприятие

Сходить в театр/кино компанией и весело обсудить спектакль в парке.

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

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