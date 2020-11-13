Новосибирск
Профиль пользователя Kristina57

фото пользователя Kristina57

О себе

Хотелось бы найти подруг для души, болтать обо всем на свете, гулять, ходить по интересным местам ✨
Я очень активный человек,как говориться за любой движ, от похода на выставку до тусовки до 6 утра))

Профиль обновлён 21 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

События пользователя

Новосибирск → активный отдых

Отдохнуть в клубе или баре)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anna478
Новосибирск → Другое

Может быть в клуб ? Или погуляем

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.