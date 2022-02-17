Новосибирск
Профиль пользователя Kolya111

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О себе

Разносторонний человек готовый пообщаться и прогуляться по вечерам и хорошо провести время

Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Буду рад видеть

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lerich
Новосибирск → Другое

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

маленькое фото пользователя Milenka
Новосибирск → Другое

Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

маленькое фото пользователя Lika09
Новосибирск → Другое

Сходить в какое-нибудь интересное место 😁

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