Нравится общаться на разные темы. Музыку мне кажется слушаю любую, в зависимости от настроения. Смотрела многие самые известные фильмы (так как чем выше рейтинг, тем больше вероятность, что он мне понравится, да и больше общих тем для разговора)… люблю прогулки и походы по кофейням, периодически читаю книги, а еще смотрю аниме. Вообще считаю, что во мне нет предвзятости, к любым интересам, так как все мы разные, и чем больше интересов, тем интереснее узнавать, что-то новое

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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