Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

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✝️ Религия 📺 Политика

Новосибирск → Другое Прогуляться на набережной и выпить кофе))

Новосибирск → Другое Отдохнуть в клубе или баре)

Новосибирск → Другое Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Новосибирск → Другое Сходить в небар или куда то ещё провести время

Новосибирск → Другое Го играть в мафию или в настолки?

Новосибирск → Другое Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

Новосибирск → Другое Может быть в клуб ? Или погуляем

Новосибирск → Другое Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

Владивосток → Другое Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.