Новосибирск
Профиль пользователя Katya0000

фото пользователя Katya0000

О себе

Люблю посмеяться, вкусно поесть, стиаюсб искать во всем плюсы

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить куда нибудь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya_andry
Владивосток → Другое

Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

маленькое фото пользователя lerich
Новосибирск → Другое

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

маленькое фото пользователя Anna478
Новосибирск → Другое

Может быть в клуб ? Или погуляем

маленькое фото пользователя natasha2002
Новосибирск → Другое

Выпить развлечься 🍷💃

маленькое фото пользователя Milenka
Новосибирск → Другое

Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

маленькое фото пользователя tlkosha
Новосибирск → Другое

Го играть в мафию или в настолки?

маленькое фото пользователя Svetlana9
Новосибирск → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Alena2908
Новосибирск → Другое

Сходить в небар или куда то ещё провести время

маленькое фото пользователя Nastya5
Новосибирск → Другое

Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

маленькое фото пользователя Elizavetaaaaa
Новосибирск → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Tanyaa
Новосибирск → Другое

Гулять , интересно проводить время

маленькое фото пользователя Kristina57
Новосибирск → Другое

Отдохнуть в клубе или баре)

маленькое фото пользователя 6_amanka
Новосибирск → Другое

О психологии

маленькое фото пользователя Natalia_27
Новосибирск → Другое

Прогуляться на набережной и выпить кофе))

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