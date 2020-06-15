Новосибирск
Профиль пользователя Katya0000
О себе
Люблю посмеяться, вкусно поесть, стиаюсб искать во всем плюсы
Профиль обновлён 6 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
✝️ Религия 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Владивосток → Другое
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Новосибирск → Другое
Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤
Новосибирск → Другое
Может быть в клуб ? Или погуляем
Новосибирск → Другое
Выпить развлечься 🍷💃
Новосибирск → Другое
Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))
Новосибирск → Другое
Го играть в мафию или в настолки?
Новосибирск → Другое
Ищу подруг
Новосибирск → Другое
Сходить в небар или куда то ещё провести время
Новосибирск → Другое
Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃
Новосибирск → Другое
Ищу подругу
Новосибирск → Другое
Гулять , интересно проводить время
Новосибирск → Другое
Отдохнуть в клубе или баре)
Новосибирск → Другое
О психологии
Новосибирск → Другое
Прогуляться на набережной и выпить кофе))
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